Cyberpunk 2077 – Launch-Trailer von „Phantom Liberty“

Nachdem CD Projekt RED letzte Woche das umfangreiche Update 2.0 für „Cyberpunkt 2077“ veröffentlichte, folgt jetzt das Addon „Phantom Liberty“. Es ist eine Spionagethriller-Erweiterung, die morgen, dem 26. September 2023 auf PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 sowie via GeForce Now erscheint.

In der Erweiterung schlüpfen Spieler wieder in die Rolle von V, einem Cyber-Söldner, der in die Welt der Spione und politischen Intrigen hineingezogen wird – zusammen mit dem Schläferagenten Solomon Reed, gespielt von Idris Elba. Der passende Launch-Trailer bietet einen Vorgeschmack von Solomon Reed, sowie einige der Gefahren, die in Dogtown auch V warten.

Mehr über „Cyberpunkt 2077“ und die Erweiterung „Phantom Liberty“ findet ihr auf der offiziellen Webseite des Spiels (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Englische Version des Launch-Trailers:

Quelle: Pressemitteilung