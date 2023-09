The Lords of the Fallen – Overview-Video

Die Veröffentlichung des Dark-Fantasy-Action-RPGs „The Lords of the Fallen“ nähert sich und CI Games Studio HEXWORKS nutzt erneut die Gelegenheit, uns das Spiel näher vorzustellen. Nach bereits mehreren Gameplay-Videos gibt es jetzt ein Overview-Video, in welchem die Welten von Umbral und Axiom und die Schrecken, welche sie beherbergen, gezeigt werden.

In „The Lords of the Fallen“ schlüpfen Spieler in die Rolle eines „Dark Crusaders“ und kämpfen sich durch die Welt der Lebenden als auch die Welt der Toten, um die Wiederauferstehung des mächtigen Dämonenkönigs Adyrs zu verhindern. Dazu können sie aus sieben verschiedenen Klassen wählen und mithilfe einer magischen Laterne zwischen Umbral und Axiom hin- und her reisen, um Rätsel zu lösen, mächtige Gegner zu besiegen und ihr Kampfgeschick unter Beweis zu stellen.

Das Souls-Like Spiel erscheint am 13. Oktober für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Die Webseite zum Spiel findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung