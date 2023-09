Hellboy: Web of Wyrd – Release-Termin und neuer Trailer

„Hellboy: Web of Wyrd“ ist ein Roguelite-Action-Adventure, in welchem ihr in die feuerrote Haut des teuflischen Helden (gesprochen von Lance Riddick) schlüpfen könnt. und das seltsame Wyrd erkundet.

Nachdem ein Agent des Bureau for Paranormal Research and Defense (B.P.R.D.) im Butterfly House verloren geht, muss sich der Mann fürs Grobe – Hellboy – um die Angelegenheit kümmern. Sucht euren vermissten Kollegen, erkundet diese seltsame Welt und prügelt euch mit verheerenden Nah- und Fernkampfattacken durch die Reihen furchteinflößender Monster, die das Wyrd bevölkern.

Wie jetzt Publisher Good Shepherd Entertainment und Entwicklerstudio Upsteam Arcade mitteilten, erscheint „Hellboy: Web of Wyrd“ am 18. Oktober 2023 für PC (Steam), Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5.

Die Webseite des Spiels findet ihr hier: KLICK! Die Steam-Seite gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung