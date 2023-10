You Will Die Here Tonight – Release erfolgt an Halloween

Spiral Bound Interactive arbeitet derzeit an dem Spiel namens „You Will Die Here Tonight“, das an die goldenen Ära des Survival-Horror-Genres an, das Mitte der 90er Jahre die damaligen Konsolen erreichte. So erwartet euch in „You Will Die Here Tonight“ eine Mischung aus vorgerenderten Charakteren und Umgebungen sowie Kämpfe aus der Ego-Perspektive.

In der Top-Down-Perspektive erkunden sechs Mitglieder der sogenannten „Aries“-Division ein Herrenhaus, um einen gefährlichen Mörder aufzuspüren. Jedoch erwartet dem Team im Anwesen von Breckenridge eine weitaus größere Gefahr. Wie die Entwickler mitteilten, lassen sich alle sechs Teammitglieder spielen und in das Verderben schicken. Denn mit jedem Tod werden die Handlungen und Entscheidungen, die man in dem Spiel trifft, weitergeführt. Ihr erkundet das Herrenhaus somit aus sechs verschiedenen Blickwinkeln, löst Rätsel, sammelt Vorräte und verbessert eure Ausrüstung.

„You Will Die Here Tonight“ erscheint am 31. Oktober 2023 für den PC. Die Veröffentlichung erfolgt über Valves Distributionsplattform Steam.

Quelle: Pressemitteilung