The Last Faith – Demo via Steam veröffentlicht, Release-Termin steht

„The Last Faith“ ist ein Action-Adventure, das Elemente aus „Metroidvania“ und „Soulslike“ geschickt miteinander verknüpft. Das Spiel, das derzeit von den Entwicklern Kumi Souls Games kreiert wird, hat eine eine Demo-Version erhalten – jedoch nur für die PC-Spieler. Des Weiteren steht fest, wann das Spiel das Licht der Welt erblicken wird.

In „The Last Faith“ taucht ihr in eine düstere, gotische Welt ein und übernehmt die Rolle von Eric, der ohne jegliche Erinnerungen an seine Vergangenheit erwacht. Schnell wird ihm bewusst, dass er sich in einem Wettlauf gegen die Zeit befindet, während sein Verstand und sein Gewissen langsam verfallen. Sein unerschütterlicher Wunsch nach Erlösung von diesem Leiden führt ihn auf eine verfluchte Mission, bei der sich seine Wege mit alten Religionen und Gottheiten kreuzen.

„The Last Faith“ erscheint am 15. November 2023 für PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One. Die Demo-Version könnt ihr auf der Steam-Seite herunterladen, die ihr hinter diesem Link vorfindet. Einen neuen Trailer gibt es ebenfalls zu sehen:

