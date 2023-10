Little Nightmares III – Video zeigt Koop-Gameplay

Im August 2023 kündigten Bandai Namco Entertainment und Entwickler Supermassive Games „Little Nightmares III“ an. Im dritten Teil der Reihe wird es Spielern erstmal möglich sein, sich zu zweit (Online-Koop) in die Welt des Spiels zu begeben. Wird allein gespielt, übernimmt die KI die Steuerung einer der beiden Charaktere. Das 18 Minuten lange Gameplay-Video zeigt die beiden Protagonisten Low und Alone im Zwei-Spieler-Koop auf ihrer Reise durch das erste Kapitel des Spiels.

In der Geschichte des Adventures reisen Low und Alone auf ihrer Suche nach einem Ausweg aus dem Nirgendwo durch die Spirale. Dabei beginnt ihre Reise in Nekropolis, einem eigenartigen Ort, umgeben von Wüstensand und angetrieben von stürmischen Winden. Einst bewohnt, ist Nekropolis inzwischen nur noch eine Geisterstadt, in der unzählige Gefahren lauern, allen voran das riesige Monster-Baby.

„Little Nightmares III“ soll für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch auf den Markt kommen. Genauere Angaben zum Release-Termin gibt es soweit noch nicht. Die offizielle Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung