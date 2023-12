Ultros – Release-Termin, Editionen und neuer Trailer

Der Metroidvania-Action-Plattformer „Ultros“ befindet sich derzeit für PC (Steam und EGS) sowie PlayStation 4 und PlayStation 5 in Entwicklung. Wie jetzt Indie-Entwicklungsstudio Hadoque mitteilen konnte, ist die Entwicklung so weit fortgeschritten, dass der offizielle Release-Termin festgelegt werden konnte. So soll das Spiel am 13. Februar 2024 für die genannten Plattformen erscheinen.

Die Mitteilung wurde von einem neuen Trailer begleitet, wo Spieler erfahren, wie sie neue Fähigkeiten freischalten können, die bei der Erkundung der Welt von „Ultros“ helfen. Neben kurzen Einblicken in neue Spielabschnitte enthält der Trailer auch die ersten Anzeichen auf mysteriöse Charaktere, die die Welt des im Weltraum schwebenden Uterus “The Sarcophagus” bevölkern.

Das Spiel wird als Standard sowie als Deluxe Edition erhältlich sein. Letzteres enthält neben dem Spiel ein digitales Artbook mit Werken des Visionären Künstlers El Huervo und den Original Soundtrack in dem Oscar “Ratvader” Rydelius Peruanische Instrumente mit klassischen orchestralen Tönen verbindet.

Durch die Zusammenarbeit mit Maximum Games wird es auch eine exklusive physische Deluxe Edition für die PlayStation 5 geben. Diese enthält zusätzlich drei Art-Cards und Ouji, die Protagonistin des Spiels, als Magnet. Hinzu kommen alle Inhalte der digitalen Deluxe Edition.

Quelle: Pressemitteilung