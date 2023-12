Flintlock: The Siege of Dawn – Gameplay-Trailer

Im Zuge des „PC Gaming Show: Most Wanted“-Events gab es einen neuen Trailer von „Flintlock: The Siege of Dawn“. Dort zeigen Entwickler A44 Games und Publisher Kepler Interactive mehr aus der offenen Welt des Action-RPGs, welches im Sommer 2024 für PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen soll.

Als Spieler erwartet euch eine Welt, in der Zauberei und Schusswaffen gleichermaßen den Ton angeben. Übernehmt die Kontrolle über Nor Vanek und ihren mystischen Begleiter Enki und stellt euch den Göttern und ihrer Armee der Toten entgegen. Kombiniert Schwarzpulver und Magie, um die verlorene Stadt Dawn zurückzuerobern und dem Chaos zu trotzen, in das die Welt um euch herum gestürzt ist.

Wechselt zwischen euren Waffen und magischen Fähigkeiten hin und her und besiegt mit Enkis Hilfe selbst unüberwindbar scheinende Gegner. Um die Götter aufzuhalten, die der Welt ihre Herrschaft aufzwingen wollen, und die Menschheit zu retten, muss Nor über sich selbst hinauswachsen.

Die Webseite von „Flintlock: The Siege of Dawn“ findet ihr hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen über das Spiel gibt es auch hier bei uns (siehe hier).

