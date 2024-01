Prison Architect 2 – Trailer, Release und Ankündigung

Paradox Interactive und Entwickler Double Eleven kündigten heute „Prison Architect 2“ mit einem ersten Trailer an. Bereits im kommenden März soll das Spiel das Licht der Welt erblicken – dieses Mal komplett in 3D.

„Prison Architect“ wurde ursprünglich von dem britischen Videospielstudio Introversion Software entwickelt. Die Ankündigung des Spiels erfolgte im Oktober 2011 und die erste Alpha-Version folgte im September 2012. Nach einer längeren Early-Access-Phase wurde das Spiel im Jahre 2015 veröffentlicht. Im Jahre 2019 übernahm Double Eleven die Weiterentwicklung des Spiels.

Der 3D-Nachfolger verspricht eine tiefgreifendere Simulation, erweiterte Spielerkontrolle, ein Verhaltenssystem für Insassen und innovative Optionen, die das Management-Gameplay verfeinern. Auch bekannte Features, wie die Verwaltung der Insassen, die Unterdrückung von Aufständen, die Verhinderung von Ausbrüchen und die Möglichkeit, die eigene Haftanstalt zu gestalten, kehren laut Double Eleven zurück.

Gareth Wright, Game Director bei Double Eleven, kommentierte die bevorstehende Veröffentlichung: „Mit Prison Architect 2 hat sich unser Team das Ziel gesetzt, die nächste Stufe des Management-Gameplays zu erreichen. Ein höheres Maß an Freiheit für den Spieler, einflussreiche Entscheidungen und die Simulation von Insassen sorgen für eine verbesserte Darstellung der Gefängnisverwaltung in einer 3D-Welt. Wir freuen uns darauf zu sehen, wie kreativ die Spieler mit mehreren Etagen und Laufstegen werden, um endlich in 3D zu bauen und zu erweitern. Um dann ein Gleichgewicht zwischen Sicherheit, Schutz und Selbstoptimierung in ihrem Gefängnis herzustellen.“

„Prison Architect 2“ erscheint am 26. März 2024. Die Veröffentlichung erfolgt zeitlich für PC (Steam), Xbox Series X|S und PlayStation 5.

Quelle: Pressemitteilung