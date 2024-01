Alone in the Dark – Neuer Trailer liefert einen Überblick

THQ Nordic und Entwicklerstudio Pieces Interactive veröffentlichten jetzt einen neuen Trailer zu Survival-Horror-Spiel „Alone in the Dark“. Dort präsentieren sie die wichtigsten Informationen über das Spiel in 60 Sekunden.

Das Spiel soll ein Liebesbrief an das Original sein. Die Geschichte erlebt ihr dabei durch die Augen einer der beiden Protagonisten: Spielt als Edward Carnby, dargestellt von David Harbour (Stranger Things, Hellboy), oder als Emily Hartwood, dargestellt von Jodie Comer (Free Guy, Killing Eve), in dieser Neuinterpretation des klassischen Survival-Horrorspiels, in dem psychologischer Horror auf Southern Gothic trifft. Erforscht eure Umgebung, kämpft gegen Monster, löst Rätsel und entdeckt die unheimliche Wahrheit von Derceto Manor.

„Alone in the Dark“ erscheint am 20. März 2024 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Weitere Informationen zum Spiel gibt es hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung