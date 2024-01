Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – Neues Gameplay veröffentlicht

Nach einer längeren Funkstille zeigen euch Paradox Interactive und The Chinese Room ein rund 15 Minuten langes Gameplay für das kommende Action-RPG „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“. Die gezeigten Szenen stammen aus einer frühen Mission des Spiels und werden von Alex Skidmore, Creative Director von The Chinese Room, und The Chinese Room Community Manager Joshua Matthews kommentiert. Phyre, der Spielcharakter, infiltriert in der Mission ein verlassenen Lagerhaus, um Hinweise über ein mysteriöse Zeichen auf seiner Hand zu finden.

„Das Gameplay und die Aktionen von Bloodlines 2 sind eine Art Tanz. Wenn Spieler die Welt erkunden, die Atmosphäre aufsaugen und strategische Entscheidungen treffen, beeinflussen sie ihre Beziehungen zu den Charakteren um sie herum“, erklärte Alex Skidmore, Creative Director bei The Chinese Room. „Spieler können ihre Legende wählen, aber die Welt ist dynamisch, und Charaktere werden sich daran erinnern, wie man mit ihnen umgeht. Überlegt gut und vertraue niemandem.“

„Bloodlines 2“ entführt euch in die dunkle Unterwelt von Seattle, wo Vampire ums Überleben und die Vorherrschaft kämpfen. Als Ältester Vampir werdet ihr auf verschiedene Charaktere treffen, komplexe politische Intrigen navigieren und die Straßen der Stadt nach Beute durchstreifen. Während des gesamten Spiels müsst ihr stets wachsam sein, damit ihr nicht die „Maskerade“ brecht – das oberste Gesetz der Geheimhaltung, das die Vampirgesellschaft vor den neugierigen Augen der Menschheit schützt.

Wann „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ erscheint, ist immer noch nicht bekannt.

Trailer:

Gameplay:

Quelle: Pressemitteilung