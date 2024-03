Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – Pre-Launch-Trailer

Nächsten Monat wird das JRPG „Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes“ erscheinen. Um weitere Eindrücke zu vermitteln, präsentierten 505 Games und Entwickler Rabbit & Bear Studios einen neuen Trailer mit Gameplay-Szenen.

„Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes“ bietet ein Kampfsystem mit sechs Charakteren, 2D-Sprites und 3D-Hintergründe, über 100 spielbare Charaktere und ein Gameplay, das den Spielern eine moderne Interpretation klassischer JRPGs bietet soll. „Hundred Heroes“ wurde von Yoshitaka Murayama (Suikoden I & II) und Junko Kawano (Suikoden I & IV) erdacht.

Die Veröffentlichung des Spiels findet am 23. April 2024 für PC (Steam, GOG und EGS), Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 statt. Zudem soll das Spiel via Game Pass verfügbar werden. Die offizielle Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen rund um das J-RPG findet ihr auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung