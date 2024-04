SKALD: Against the Black Priory – Neuer Trailer und ein Release-Termin

Der Indie-Entwickler Anders Lauridsen arbeitet bereits seit geraumer Zeit an dem nostalgischen Rollenspiel namens „SKALD: Against the Black Priory“. Die Entwicklung des Spiels neigt sich dem Ende zu, und der Publisher Raw Fury hat angekündigt, dass das Spiel Ende Mai das Licht der Welt erblicken wird.

„SKALD: Against the Black Priory“ entführt euch in eine Fantasiewelt voller tragischer Helden, gewaltsamer Tode und bietet Horror, der aus dem Hause Lovecraft stammt. Das Spiel setzt auf gezeichnete Pixel-Art-Illustrationen sowie Multiple-Choice-Dialoge und rundenbasierte Kämpfe.

Der Veröffentlichungstermin ist für den 30. Mai 2024 über die digitalen Vertriebsplattformen Steam und GOG geplant. Zusammen mit der Ankündigung des Release-Termins hat Raw Fury auch einen neuen Trailer veröffentlicht, der an die legendäre 8-Bit-Ära erinnert. Außerdem gibt es neue Gameplay-Szenen zu sehen.

Quelle: Pressemitteilung