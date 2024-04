Metaphor: ReFantazio – Release-Termin, Collector’s Edition und mehr

Vor fast einem Jahr kündigte das Team von Atlus das Fantasy-RPG „Metaphor: ReFantazio“ für PC und Konsolen an. Die Woche folgte jetzt die Bekanntgabe des offiziellen Release-Termins. So erscheint das Spiel am 11. Oktober 2024 für PC (Steam), Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Ab sofort kann die physische Version vorbestellt werden, darunter auch eine Collector’s Edition.

Inhalte der Metaphor: ReFantazio Collector’s Edition:

Basisspiel

Artbook

Soundtrack

Metallnadeln „Homo Tenta“

Stickerbogen

Steelbook

Stoffkarte: Königreich Euchronia

Digitales Geschichtsbuch: 35 Jahre ATLUS

Digitaler Soundtrack: Das Beste aus 35 Jahren ATLUS

Kostüme & Kampf-Hintergrundgeräusche

Metaphor: ReFantazio – Vorbestellerboni:

Archetyp-EP-Truhen-Set 10x Heldenweihrauch (erhöht Archetyp-Erfahrungen um 100) 5x Heldenfrucht (erhöht Archetyp-Erfahrungen um 500)

Abenteurer-Reisepaket 30.000 Riehv (Währung im Spiel) 5x Teure Medizin (stellt bei einem Verbündeten 200 TP wieder her) 5x Wiederbelebende Medizin (belebt einen Verbündeten wieder) 3x Magisches Brot (stellt im Dungeon MP über Zeit wieder her) 2x Altes Schwarzbrot (Verursacht 300 Allmachtschaden bei einem Gegner)



Weitere Informationen findet ihr auf metaphor.atlus.com (siehe hier), wo ihr auch die physischen Versionen vorbestellen oder die digitalen Versionen auf die Wunschliste setzen könnt.

Des Weiteren hat der Director von Studio Zero, Katsura Hashino (Shin Megami Tensei III – Nocturne, Persona 3, Persona 4, Persona 5) in einem 30 Minuten langen Livestream erste Einblicke in das Spiel und seine Mechaniken gegeben. Dabei hat Hashino-san verschiedene Abschnitte des Spiels erkundet, den Zuschauenden unzählige neue Details gezeigt und weitere spannende Inhalte angeteast sowie mehr über die Visionen für die Entwicklung und die kreativen Inspirationen erzählt. Die Aufzeichnung des Live-Streams findet ihr unter dem folgenden Trailer.

Quelle: Pressemitteilung