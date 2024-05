Call of Duty: Black Ops 6 erscheint im Game Pass, Live-Action-Trailer

Activision veröffentlichte heute einen Live-Action-Trailer zum kommenden Shooter „Call of Duty: Black Ops 6“. Der knapp eine Minute lange Trailer ist in stilvollem Schwarz-Weiß gehalten und zeigt eine Zusammenstellung historischer Figuren, die die Botschaft „Die Wahrheit lügt“ vermitteln. Gameplay-Szenen gibt es noch nicht, da die vollständige Enthüllung des Spiels am 09. Juni um 19 Uhr stattfindet.

Des Weiteren teilte Microsoft mit, dass „Call of Duty: Black Ops 6“ ab dem ersten Tag seiner Veröffentlichung über den Abo-Dienst von Microsoft verfügbar sein. Dies bedeutet, dass Abonnenten das neueste Kapitel der ikonischen Shooter-Serie ohne zusätzliche Kosten spielen können.

Quelle: Pressemitteilung / Xbox Wire