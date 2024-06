State of Decay 3 – Ein neuer Trailer

Das Entwicklerstudio Undead Labs kündigte im Jahre 2020 das Spiel „State of Decay 3“ an. Nach einer längeren Ruhepause, zeigt sich das kommende Zombie-Spiel in einem neuen Trailer.

Die „State of Decay“-Reihe nahm im Jahre 2013 ihren Anfang. Veröffentlicht wurde das Spiel zur damaligen Zeit für die Xbox 360 und den PC. Eine Version für die Xbox One folgte 2015. Undead Labs veröffentlichten 2018 mit „State of Decay 2“ eine direkte Fortsetzung des Third-Person-Shooters für die Xbox One.

Wann „State of Decay 3“ erscheinen wird, ist noch nicht bekannt. Auch ist unklar, für welche Plattformen das Spiel erscheinen wird.