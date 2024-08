Verne: The Shape of Fantasy – Switch-Version noch diesen Monat

Assemble Entertainment und Entwicklerstudio Gametopia veröffentlichten letztes Jahr das Adventure „Verne: The Shape of Fantasy“ für PC (siehe hier). Gut ein Jahr später folgt jetzt die Veröffentlichung auf Nintendo Switch. Der genaue Release-Termin ist der 22. August 2024.

In dem Spiel erwartet euch ein Adventure mit Nostalgie-Faktor, welches herausfordernde Rätsel, Erkundungen und interaktive Dialoge mit den Geschichten des Science-Fiction- und Abenteuerautors Jules Verne verbindet. Der Protagonist ist niemand geringeres als Jules Verne selbst.

„Wir lieben Literatur und sind fasziniert vom kreativen Prozess großer Autoren und davon, wie man mit Fantasie die Welt verändern kann. Jules Verne hat einen so großen Einfluss auf unsere Kultur, nicht nur für Science-Fiction-Autoren, sondern auch für Wissenschaftler, die unsere Welt und unsere Zukunft gestalten.“ schwärmt Daniel González, Creative Director bei Gametopia und fügt hinzu: „Wir alle kennen einige berühmte Werke von Jules Verne. Wäre es nicht cool, sie spielen zu können? Das war die Geburtsstunde von Verne: The Shape of Fantasy. Diego und ich sind fasziniert von Menschen, die unsere Welt durch ihre Kreativität verändert haben. Das ist unser kleiner Tribut dafür, dass wir so viel Freude an seinen Werken haben durften.“

Weiterhin gibt es auf Steam eine knapp 90-minütige Demo-Version zum Herunterladen (siehe hier). Zudem ist das Prequel zur Geschichte als kostenloser Webcomic verfügbar (siehe hier). Die Webseite des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung