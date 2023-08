Verne: The Shape of Fantasy – Launch-Trailer

Das Adventure „Verne: The Shape of Fantasy“ erscheint heute für PC. Publisher Assemble Entertainment und das Zwei-Mann-Entwicklerstudio Gametopia bieten das Spiel auf Steam und GOG für 14,99 Euro (UVP) an.

Das narrative Adventure soll herausfordernde Rätsel, Erkundungen und interaktive Dialoge mit Geschichten des Science-Fiction- und Abenteuerautors Jules Verne verbinden. Dabei ist der Protagonist ist niemand geringeres als Jules Verne selbst.

Verne: The Shape of Fantasy – Features

Entfessle deine Fantasie: Nutze die Macht des IMAG, einem uralten Gerät aus Atlantis, mit dem du die Geschichte umschreiben und Vernes Schicksal in bestimmten Momenten ändern kannst.

Schreibe deine eigene Geschichte: Die nicht-linearen Dialoge sorgen für eine abwechslungsreiche Spielerfahrung, die die menschliche Fähigkeit widerspiegelt, sich die fantastischsten Geschichten vorzustellen und zu erzählen.

Eine atlantische Schnitzeljagd: In dem von klassischen Abenteuerspielen inspirierten Gameplay ist das Lösen von Rätseln und das Erkunden jedes Zentimeters deiner Umgebung stets der Schlüssel zum Erfolg.

Kein Geheimnis bleibt ungelüftet: Die stimmungsvolle und detaillierte Steampunk-Welt im Pixel-Art-Stil lädt zum Erkunden ein: von den dunklen Korridoren der Nautilus bis hin zu den antiken Ruinen von Atlantis.

Mit Liebe zum Detail: Werde Teil einer faszinierenden Geschichte über das Leben und die Werke des Jules Verne.

„Wir lieben Literatur und sind fasziniert vom kreativen Prozess großer Autoren und davon, wie man mit Fantasie die Welt verändern kann. Jules Verne hat einen so großen Einfluss auf unsere Kultur, nicht nur für Science-Fiction-Autoren, sondern auch für Wissenschaftler, die unsere Welt und unsere Zukunft gestalten.“ schwärmt Daniel González, Creative Director bei Gametopia und fügt hinzu: „Wir alle kennen einige berühmte Werke von Jules Verne. Wäre es nicht cool, sie spielen zu können? Das war die Geburtsstunde von Verne: The Shape of Fantasy. Diego und ich sind fasziniert von Menschen, die unsere Welt durch ihre Kreativität verändert haben. Das ist unser kleiner Tribut dafür, dass wir so viel Freude an seinen Werken haben durften.“

Weiterhin gibt es auf Steam eine knapp 90-minütige Demo-Version zum Herunterladen (siehe hier). Zudem ist das Prequel zur Geschichte als kostenloser Webcomic verfügbar (siehe hier). Die Webseite des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung