GreedFall 2: The Dying World – Video zum Soundtrack

In dem folgenden Deep-Dive-Video stellen NACON und Entwicklerstudio Spiders den kreativen Prozess hinter dem Soundtrack des narrativen Rollenspiels „GreedFall 2: The Dying World“ vor. Komponist Olivier Derivière war bereits für die Musik des Vorgängers, von „A Plague Tale: Innocence“ und „Dying Light 2“ verantwortlich. Für den Soundtrack von „GreedFall II“ arbeitete er mit dem Slowak National Symphony Orchestra zusammen.

Während sich der Vorgänger „GreedFall“ auf die Entdeckung der Welt Teer Fradee konzentrierte und im Soundtrack eher natürliche Klänge mit dem häufigen Einsatz von Trommeln verband, ließ Olivier Derivière die Klanglandschaft im zweiten Teil weiterentwickeln, um den veränderten Story-Kontext und die neue Spielumgebung widerzuspiegeln. In den Städten des alten Kontinents Gacane tauchen Spieler in sehr verschiedene Kulturen ein, in denen z.B. die venezianische Kunst vorherrscht, die charakteristisch für die Barockzeit ist. Diese Elemente beeinflussen die Musik, die stark Orchester-lastig ist, dabei aber die Gitarre in den Mittelpunkt stellt.

Darüber hinaus bietet „GreedFall 2“ adaptive Musik, die sich an die Handlungen der Spieler anpasst – sei es im Kampf oder basierend auf getroffenen Entscheidungen, die einen Einfluss auf den Verlauf der Geschichte und der Quests haben. Der Soundtrack von soll vom Early-Access-Format profitieren, da auch hier das Feedback der Spieler genutzt werden kann, um bestimmte Aspekte der Musik weiterzuentwickeln.

Die Early Access-Phase des Spiels startet am 24. September 2024 auf PC. Die Veröffentlichung für Xbox Series X/S und PlayStation 5 soll 2025 erfolgen. Hier könnt ihr „GreedFall 2: The Dying World“ auf Steam finden: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung