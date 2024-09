Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii – Trailer und Release-Termin

Sega und das Ryu Ga Gotoku (RGG) Studio haben den neuesten Teil der „Like a Dragon“-Reihe angekündigt: „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“. Das Spiel erscheint im Februar 2025 und wird für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows und PC (Steam) verfügbar sein. Ab sofort könnt ihr das Spiel in verschiedenen Editionen vorbestellen.

Der Titel wurde im Rahmen des RGG Summit Livestream-Events vorgestellt und verspricht ein neues Action-Adventure, das euch auf eine Reise über Land und Meer mitnimmt. Die Geschichte dreht sich um Goro Majima, eine bekannte Legende aus der Yakuzawelt. Nach den Ereignissen von „Like a Dragon: Infinite Wealth“ strandet Majima auf einer einsamen Insel, ohne sich an seine eigene Identität erinnern zu können. Zusammen mit dem Jungen Noah, der ihm das Leben rettet, macht ihr euch auf die Suche nach Majimas Vergangenheit – und geratet schnell in einen gefährlichen Konflikt zwischen Kriminellen, modernen Piraten und weiteren finsteren Schurken. Auf der Jagd nach einem legendären Schatz werdet ihr epische Abenteuer erleben.

Neue Spielmechaniken und Kampfstile

Ihr werdet Majima auf seiner Reise begleiten und eine eigene Piratencrew zusammenstellen. Euer Schiff, die „Goro Maru“, könnt ihr mit Upgrades versehen, um in den Seekämpfen gegen andere Piraten bestehen zu können. Auch könnt ihr versteckte Inseln entdecken und erobern. Der Kampf wird mit dynamischen Wechseln zwischen zwei Kampfstilen intensiviert: Im „Sea Dog“-Stil nutzt ihr Kurzschwerter und Piratenwerkzeuge, während ihr im „Mad Dog“-Stil auf Geschwindigkeit und Agilität setzt, um Gegner zu überwältigen.

Für alle Plattformen stehen euch ab sofort drei Editionen zur Vorbestellung bereit:

Standard-Edition (digital/physisch)

Deluxe-Edition (digital) – inklusive DLC-Anpassungen und Charakter-Paketen.

Collector’s Edition (physisch) – inklusive Basisspiel, DLC-Code für die Deluxe Edition und exklusivem Merchandise, wie einer Nachbildung von Majimas Augenklappe.

Bei einer Vorbestellung erhaltet ihr außerdem exklusive Boni: das „Ichiban Piratencrew-Set“ DLC, das Ichiban Kasuga und sein Haustier Nancy in Majimas Crew hinzufügt, sowie das „Ichiban Spezialoutfit-Set“, mit dem Majima zwei von Ichibans kultigen Outfits tragen kann.

„Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ erscheint am 28. Februar 2025.

Quelle: Pressemitteilung