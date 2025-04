DOOM: The Dark Ages – Zweiter Trailer präsentiert mehr von der Geschichte des Shooters

Bethesda und id Software haben am Wochenende einen neuen Trailer zum kommenden Shooter „DOOM: The Dark Ages“ veröffentlicht. Dieser zeigt nicht nur frisches Gameplay-Material, sondern gewährt auch erste Einblicke in die Handlung: Wie bereits im Januar auf der Xbox Developer_Direct angekündigt, wird die Story zugänglicher in Zwischensequenzen erzählt.

„DOOM: The Dark Ages“ entführt in eine düstere, mittelalterliche Welt und legt den Grundstein für den unaufhaltsamen Zorn des legendären Kriegers im Kampf gegen die Mächte der Hölle. Als Prequel zu „DOOM“ (2016) und „DOOM Eternal“ nutzt der neue Teil eine weiterentwickelte Version der idTech-Engine.

Der Shooter erscheint am 15. Mai 2025 für Xbox Series X|S, PC und PlayStation 5 und wird in Deutschland ungeschnitten erhältlich sein.

Trailer mit deutscher Synchronisation:

Trailer mit englischer Synchronisation:

Quelle: YouTube / Bethesda