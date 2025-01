DOOM: The Dark Ages – Release-Termin, Gameplay und weitere Details

Heute gab id Software auf der Xbox Developer_Direct einen umfassenden Einblick in den kommenden Shooter „DOOM: The Dark Ages“. Der neueste Teil fungiert dabei als Prequel zu „DOOM“ (2016) und „DOOM Eternal“.

In der Präsentation wurden die drei zentralen Aspekte des Spiels vorgestellt: Kampf, Erkundung und Geschichte. Als Slayer werdet ihr eine düstere Fantasy- und Sci-Fi-Welt erkunden, die von der bekannten „DOOM“-Ästhetik geprägt ist. Dabei kämpft ihr euch durch weitläufige, mittelalterliche Schlachtfelder und habt Zugriff auf ein erweitertes Arsenal an Waffen und Ausrüstung.

Kampf: Ein eiserner Panzer im Krieg

Im Kampf setzt „DOOM: The Dark Ages“ auf rohe Kraft. Ihr werdet die neuen Nahkampffähigkeiten und den dazugehörigen Fähigkeitenbaum nutzen, um euch euren Feinden zu stellen. Zu den vorgestellten Waffen gehören:

Schildsäge: Ein Schild samt Säge, der Angriffe blockt, Gegner aus der Distanz zerschneidet und bei der Erkundung helfen kann.

Stachel-Flegel und elektrischer Panzerhandschuh: Diese Waffen erlauben es euch, Gegner auf neue Arten zu besiegen.

Stachel-Keule: Eine mächtige Nahkampfwaffe mit individuellen Kombos und Aufrüstungsmöglichkeiten.

Neben den Nahkampfwaffen könnt ihr euch auf die klassischen DOOM-Schusswaffen verlassen. Dazu zählen eine doppelläufige Schrotflinte, eine Energiewaffe mit lähmenden Schüssen und ein Maschinengewehr, das Kugeln aus zerschlagenen Schädeln herstellt. Des Weiteren kehr das klassische „Strafing“ zurück.

Für noch größere Kämpfe werdet ihr neue mechanische Hilfsmittel verwenden können. Mit dem Atlan-Mech könnt ihr riesige Dämonen in epischen Schlachten bekämpfen. Außerdem könnt ihr einen kybernetischen Drachen steuern, der mit Gatling-Geschützen ausgestattet ist und Luftkämpfe ermöglicht.

Erkundung: Freiheit in einer mystischen Welt

Die Welt von „DOOM: The Dark Ages“ kombiniert mittelalterliche Landschaften wie dunkle Wälder, gigantische Bauwerke und gefährliche Dungeons mit der bekannten Höllen-Optik von „DOOM“. Ihr werdet mehr Freiheit haben, da die Level weniger linear gestaltet sind.

Die Schildsäge dient euch nicht nur als Waffe, sondern auch als Werkzeug zur Erkundung. Ihr könnt mit ihr zerstörte Brücken überqueren, geheime Pfade freilegen oder Schätze finden. Erkundung wird belohnt, da ihr Upgrades, Beute und versteckte Geheimnisse entdecken könnt.

Geschichte: Ein neues Kapitel im DOOM-Universum

Die Geschichte von „DOOM: The Dark Ages“ rückt stärker in den Mittelpunkt. Mit Zwischensequenzen und neuen Charakteren wird die Handlung für euch zugänglicher. In den früheren „DOOM“-Teilen musste die Geschichte meist durch Kodex-Einträge selbst nachgelesen werden.

Zu Beginn der Geschichte ist der Slayer gefangen, während die Welt von einer uralten bösen Macht bedroht wird. Ihr werdet neue Verbündete und Feinde kennenlernen und dabei die Ursprünge der Geschehnisse aus „DOOM“ (2016) und „DOOM Eternal“ erleben.

Erscheinungsdatum und Editionen

„DOOM: The Dark Ages“ erscheint am 15. Mai für Xbox Series X|S, PC (Steam) und PlayStation 5. Das Spiel ist außerdem ab dem ersten Tag über den Game Pass verfügbar. Wer früher loslegen möchte, kann zur Premium-Version des Spiels greifen, die bereits ab dem 13. Mai spielbar ist.

Die Premium-Version enthält zusätzlich:

einen Kampagnen-DLC

ein digitales Artbook

den Soundtrack

das Skinpaket „Göttlichkeit“

Für Sammler hat Bethesda eine besondere Edition zusammengestellt, die folgende Inhalte bietet:

eine ca. 30 cm große DOOM-Slayer-Statue (aus PVC)

eine Metall-Replik der roten Schlüsselkarte

eine SteelBook®-Hülle

die Spiel-Disc sowie alle Inhalte der Premium-Version

Quelle: Microsoft, Bethesda, Pressemitteilung