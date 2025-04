Post Trauma – Trailer zum Release auf PC und Konsolen

Publisher Raw Fury und das Entwicklerstudio Red Soul Games haben jetzt das Puzzle-Horror-Spiel „Post Trauma“ für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5 veröffentlicht. Die Veröffentlichung wurde von einem neuen Trailer begleitet, den ihr weiter unten findet.

In dem Spiel gilt es für die Spieler eine gruselige, verzerrte Realität zu erkunden, die sie im Laufe der sich ständig verändernden Geschichte immer mehr verstört, und Escape Room-ähnliche Rätsel zu lösen, indem sie ihre Umgebung sorgfältig untersuchen. Während sie immer tiefer ins Unbekannte vordringen, versuchen die Spieler, die Geheimnisse der fremden Umgebung zu lüften, in der Hoffnung, verborgene Wahrheiten zu entdecken und dabei am Leben zu bleiben.

Hier findet ihr den Titel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung