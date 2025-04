Frostpunk 1886 – 11 bit studios kündigt Remake an

Das Entwicklerstudio 11 bit studios hat heute offiziell „Frostpunk 1886“ angekündigt, ein Remake des erfolgreichen Survival-Städtebau-Spiels „Frostpunk“, das ursprünglich 2018 erschienen ist. Mit dem neuen Titel kehrt ihr zurück zu den Anfängen der Reihe, doch diesmal erwartet euch eine umfassend überarbeitete Version mit neuen Inhalten. Geplanter Veröffentlichungstermin ist das Jahr 2027.

Im Gegensatz zum Original, das noch mit der hauseigenen Liquid Engine umgesetzt wurde, basiert „Frostpunk 1886“ komplett auf der Unreal Engine von Epic Games. Diese Entscheidung ermöglicht eine deutlich größere visuelle Qualität und technische Flexibilität, wie die Entwickler mitteilten. Ihr könnt euch auf neue Spielmechaniken, zusätzliche Inhalte und ein erweitertes Gesetzes- und Entscheidungssystem freuen. Dank der Unreal Engine wird es auch Mod-Support geben. Außerdem soll die neue technische Grundlage ermöglichen, dass zukünftige DLCs leichter veröffentlicht werden können.

Wie 11 bit studios weiter mitteilte, verläuft die Entwicklung von „Frostpunk 1886“ parallel zu „Frostpunk 2“. Der zweite Teil wird weiterhin mit kostenlosen Inhaltsupdates und Erweiterungen versorgt.

Weitere Einblicke in „Frostpunk 1886“ will das Studio in den kommenden Monaten mit euch teilen.

Quelle: Pressemitteilung