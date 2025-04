Doom: The Dark Ages – Der Doom Slayer trifft auf den Lovecraft-Mythos

Am 15. Mai 2025 erscheint „DOOM The Dark Ages“. Im offiziellen PlayStation-Blog hat Hugo Martin, Game Director bei id Software, nun weitere Einblicke in das Spiel gegeben. id Software entführt euch in eine düstere Fantasy-Welt, in der massive Architektur und unheimliche Kreaturen auf klassische „DOOM“-Action treffen. Einflüsse von H. P. Lovecraft prägen das neue Reich, das von uralten Göttern, rätselhaften Runen und einem ständigen Gefühl des Wahnsinns durchdrungen ist.

Im neuen Trailer erhaltet ihr einen ersten Blick in den Cosmic Realm. Ihr erkundet gewaltige Bauwerke und stellt euch neuen Gegnern. Dazu gehören der Cosmic Baron, eine Kreatur mit zwei Klingen und psionischen Angriffen, sowie der Cacodemon, ein schwebender Hybrid, der Schilde und Tentakelangriffe einsetzt. Zur Verteidigung steht euch der Reaver Chainshot zur Verfügung. Diese kugelförmige Waffe ermöglicht euch sowohl schnelle Angriffe als auch aufgeladene Schläge aus der Distanz.

„Doom: The Dark Ages“ erscheint am 15. Mai 2025 für Xbox Series X|S, PC und PlayStation 5 und wird in Deutschland ungeschnitten erhältlich sein.

Quelle: PlayStation Blog