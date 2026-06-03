Ace Combat 8: Wings of Theve – Release-Termim, Premium Ace Pass und mehr

Im Dezmeber 2025 kündigten Bandai Namco Entertainment Europe und Entwicklerstudio Bandai Namco Aces Inc „Ace Combat 8: Wings of Theve“ an (siehe hier). Es ist der erste Tteil der Luftkampfspielreihe nach sieben Jahren und soll für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5 auf den Markt kommen. Die genaue Veröffentlichung findet am 02. Oktober 2026 statt. Vorbesteller der Digital Deluxe Edition können sich bereits ab dem 29. September 2026 in die digitalen Lüfte schwingen.

Ace Combat 8: Wings of Theve – Vorbestellerboni

Während Vorbesteller der Digital Deluxe Edition einen Early Access erhalten, bekommen alle Vorbesteller eine digitale Version von „Ace Combat Zero: The Belkan War“, die zum Launch am 02. Oktober verfügbar sein wird. Der ursprünglich 2006 erschienene Teil gilt als einer der wichtigsten Teile der Serie und erzählt die Ursprungsgeschichte des „Ace Combat“-Universums. Zudem führte er das ikonische Ace-Style-Anzeigesystem ein – eine dynamische Spielmechanik, die sich je nach Missionsverlauf und den Entscheidungen der Spieler im Kampf verändert und dadurch sowohl den Verlauf der Geschichte als auch die Identität des Piloten beeinflusst.

Premium Ace Pass

Bandai Namco führt mit „Ace Combat 8“ erstmals den Premium Ace Pass ein. Der Pass kann separat erworben werden und ist außerdem über den Premium Ace Pass Plus Voucher der Deluxe Edition enthalten, der nach Veröffentlichung die aktuelle Saison freischaltet.

Der Premium Ace Pass beinhaltet:

Sofortige Freischaltung von 30 Ace Pass-Stufen

Direkten Zugriff auf die ersten 30 Belohnungsstufen der Saison

Zusätzliche saisonale Belohnungen, darunter: Fahrzeug-Lackierungen Avatar-Kostüme Das spielbare Zusatzflugzeug ADFX-02 MORGAN-PIXY



Zusätzliche Inhalte der Deluxe Edition

Die Deluxe Edition enthält außerdem das Costumisable Cosmetic Set mit:

Flugzeug-Skins für die F-4 Mobius Squadron 25th Anniversary F/A-18C Team Zvezda

Scarlet Missile Smoke (rote Raketenrauch-Effekte)

Tashas Kostüm

„Ace Combat 8: Wings of Theve“ soll mittels Unreal Engine 5 und eigens entwickelter Technologie mit dem neuen Wettersystem “Cloudly” ein realistisches Flugerlebnis bieten. Neben einem Online-Multiplayer-Modus gibt es auch eine Kampagne, in der Spieler in die Rolle eines Elitepiloten in einer emotionalen Geschichte um Identität, Plicht und dem Kampf ums Überleben in der eigenen Heimat schlüpfen.

Schauplatz ist erneut die fiktive Welt Strangereal, die sich nun im Krieg befindet. Die Federation of Central Usea (FCU) wurde besetzt und ihre Streitkräfte zerschlagen. Angesichts des existenziellen Überlebenskampfes steigen die Spieler unter dem Rufnamen “Wings of Theves” ins Cockpit. Als legendärer Pilot, dessen Name mit Theve, der Hauptstadt der FCU, verbunden ist, werden sie zum Symbol der Hoffnung für die Bürger ihres bedrohten Landes. Gemeinsam mit drei verbündeten Piloten tritt die Staffel gegen alle Widrigkeiten an, um den brutalen Angriff der Republik Sotoa zurückzuschlagen und die verlorene Heimat zurückzuerobern.

Der neue Trailer gibt einen Vorgeschmack auf die Luftschlachten, die die Spieler erwarten. Darüber hinaus werden darin weitere Details zur Handlung des Kampagnenmodus enthüllt, sowie die Mitglieder der Staffel von Wings of Theve: Baxter, Tasha und Coster. Gemeinsam bilden sie die Einheit “Joker Flight”.

Quelle: Pressemitteilung