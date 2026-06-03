Dune: Awakening – Release-Termin für Konsolen und mehr

Das bereits für PC erschienene Open-World-Survival-Spiel „Dune: Awakening“ wird dieses Jahr für Konsolen erscheinen. Wie Publisher und Entwickler Funcom verkündete, erfolgt die Veröffentlichung am 22. September 2026 für Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Funcom gab außerdem bekannt, dass „Dune: Awakening“ am gleichen Tag im Xbox Game Pass verfügbar sein wird. Das Spiel wird zudem vollständig für Xbox Play Anywhere optimiert sein, was Crossplay zwischen Xbox- und Microsoft Store-Spielern sowie die gemeinsame Nutzung des Spielfortschritts auf beiden Plattformen ermöglicht. Das Spiel wird außerdem ROG XBOX Ally und XBOX Cloud Gaming unterstützen, wodurch es auf noch mehr Plattformen verfügbar sein wird. Darüber hinaus ist das Spiel Steam Deck-verifiziert und auf GeForce Now spielbar.

Vorbestellungen sind jetzt auf PlayStation und Xbox möglich. Vorbesteller erhalten spezielle Belohnungen, darunter einen Vorabzugang für die Deluxe Edition (69,99 Euro UVP) und die Ultimate Edition (89,99 Euro UVP). Die Standardausgabe wird 49,99 Euro (UVP) kosten.

„Doch dieser Release ist weit mehr als nur die Portierung auf Konsolen“, sagt Rui Casais, CEO von Funcom. „Für Funcom ist es ein wichtiger Meilenstein, das Ergebnis von über einem Jahr Arbeit, das in der Veröffentlichung einer neuen und verbesserten Version von Dune: Awakening resultiert. Die beste Version des Spiels bisher, auf PC und Konsole.“

Im September werden alle neuen Inhalte, Features und Verbesserungen, die im vergangenen Jahr auf dem PC erschienen sind, kombiniert und für PC und Konsole veröffentlicht. Funcom bringt so die Arrakis-Survival-Erfahrung auf alle drei Plattformen.

Updates im September:

Konsole: Das gleiche Spielerlebnis wie auf dem PC mit für Konsolen optimierter Steuerung und Benutzeroberfläche. 60 FPS als Zielwert sowohl für PlayStation 5 als auch für Xbox Series X (Performance-Modus).

Einzelspieler: Das komplette Spiel kann nun vollständig im Einzelspielermodus gespielt werden, mit skalierbarem Schwierigkeitsgrad und einer Vielzahl an Anpassungsoptionen für das Gameplay.

Vollständige Story: Das große Finale von Buch Eins, das einen dramatischen Abschluss der Handlung von Dune: Awakening bietet, ist nun enthalten.

Skalierbarer Schwierigkeitsgrad: Alles ist anpassbar, von den Ernte-Raten über den Erfahrungsgewinn bis hin zum Schwierigkeitsgrad im Kampf. Im Einzelspielermodus und auf privaten Servern haben Spieler die volle Kontrolle.

Neue Spieler auf PC und Konsole haben zudem Zugang zu allen neuen Ergänzungen und Verbesserungen, die seit dem Start auf dem PC eingeführt wurden, darunter:

Optionales PvP: Im Mehrspielermodus kann das gesamte Spiel vollständig im PvE-Modus gespielt werden, einschließlich der Tiefenwüste und der Teilnahme am Konflikt zwischen den Fraktionen.

Größerer, besserer Endspiel-Loop: Von Grund auf neu entwickelt, bietet das Endspiel allen Spieler ein deutlich ausgewogeneres, immersiveres und inhaltsreicheres Erlebnis.

Keine Verluste mehr: Dank des Fahrzeug-Backup-Tools und des Basis-Wiederaufbau-Tools können im Mehrspielermodus nun längere Pausen eingelegt werden, ohne den Fortschritt zu verlieren.

Selbst gehostete Server: Auf dem PC können nun eigene Server gehostet werden, ohne einen mieten zu müssen, und das Spielerlebnis kann nach eigenen Wünschen angepasst werden.

Neue Inhalte: Die Geschichte wurde erweitert und es wurden mehrere neue Kartenorte hinzugefügt, die neue Herausforderungen und epische Belohnungen bieten.

Komfortverbesserungen: Es wurden diverse Verbesserungen hinzugefügt, darunter die Neuanpassung von Charakteren, die Abschaffung von Steuern und vieles mehr.

Post-Launch-Pläne

„Für alle, die tiefer in Arrakis eintauchen möchten, bietet Dune: Awakening eine gute Gelegenheit, in die Bücher und Filme einzutauchen und eine der ikonischsten Welten der Science-Fiction hautnah zu erleben“, sagt Creative Director Joel Bylos. „Für Fans der Filme haben wir dieses Jahr außerdem begleitende Inhalte geplant.“

Funcom hat auch große Pläne für die Zeit nach September, darunter eine neue Survival-Karte. The Polar Cap, eine neue, dem Hagga-Becken ähnliche Karte am Pol von Arrakis wird später in diesem Jahr als kostenloses Update erscheinen und neue Inhalte sowie Survival-Mechaniken einführen.

Dune: Awakening – Features

Dune: Awakening ist im Kern ein Open-World-Survival-Spiel, in dem sich Spieler durch Erkundung, Kämpfe, Handwerk und Bauwesen vom Überlebenden zu wahren Größen emporarbeiten müssen. Es vereint eine Handlung, Abenteuer- und RPG-Mechaniken sowie verschiedene Spielmöglichkeiten, sei es im Einzelspielermodus, auf einem privaten oder selbst gehosteten Server mit Freunden oder im groß angelegten Multiplayer-Modus auf offiziellen Servern.

Die Webseite findet ihr direkt hier: Klick! Hier findet ihr das Spiel auf Steam: Klick!

Quelle: Pressemitteilung