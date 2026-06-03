Silent Hill: Townfall – Release-Termin festgelegt, neuer Trailer

Konami Digital Entertainment, Annapurna Interactive und Entwicklerstudio Screen Burn haben den offiziellen Release-Termin von „Silent Hill: Townfall“ verkündet. Der neuste Teil der Psychohorrorreihe wird am 24. September 2026 für PC (Steam und EGS) und PlayStation 5 erscheinen.

Silent Hill: Townfall – Preorder

Interessierte Spieler können das Spiel bereits vorbestellen. Bei der Vorbestellung der physischen Standard Edition sowie der digitalen Standard- und Digital Deluxe Editions erhalten Spieler exklusive digitale Extras. Dazu gehören alternative Designs für den CRTV, ein alternatives Outfit für Simon, Auszüge aus dem Soundtrack, ein digitales Artbook sowie 48 Stunden Early Access.

Bei der Vorbestellung der physischen Version bei ausgewählten Händlern in der EMEA-Region ist zudem ein exklusives Silent Hill: Townfall SteelBook als physischer Vorbesteller-Bonus enthalten. Das düster gestaltete Sammlerstück ist ausschließlich für Vorbesteller und nur solange der Vorrat reicht bei den unten aufgeführten Handelspartnern erhältlich:

Teilnehmende Händler:

UK – Amazon UK

FR – MicroMania

DE – MediaMarkt

ES – GAME Spain

IT – Game Life

ME – ZGames

Silent Hill: Townfall – Story

Die Geschichte des Psychohorrortitels spielt vor der kalten, isolierten Kulisse Schottlands. Simon Ordell wird auf die Insel St. Amelia zurückgerufen, um „die Dinge wieder in Ordnung zu bringen“. Er findet eine Stadt vor, die still unter dichtem Nebel liegt; scheinbar verlassen, aber nicht zur Ruhe gekommen. Getrieben vom Wunsch, seine Verbindung zu diesem Ort und seinen Bewohnern zu verstehen, wagt sich Simon immer weiter vor und stößt dabei auf Fragmente einer Vergangenheit, die langsam an die Oberfläche drängt.

Gameplay

Komplett aus der First-Person-Perspektive erlebt, muss Simon überleben, indem er die Welt erkundet und Gefahren ausweicht. Ausgerüstet ist er mit einem begrenzten Arsenal an Waffen und Werkzeugen, darunter der CRTV, ein Taschenfernseher zum Aufspüren instabiler Signale. Fluchtmanöver und Kämpfe wechseln sich mit Rätseln ab, die eine Wahrheit ans Licht bringen, die sich nicht länger verbergen lässt.

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung