Until Dawn 2 – Fortsetzung erscheint 2027

PlayStation und Entwicklerstudio Firesprite haben jetzt im Zuge Sony’s State of Play-Präsentation „Until Dawn 2“ angekündigt. Der Nachfolger von „Until Dawn“ (2015) entsteht derzeit für PlayStation 5 und soll 2027 auf den Markt kommen.

Until Dawn 2 – Story

Als Spieler soll euch in dem neuen Teil eine eigenständige Erfahrung mit einer neuen Besetzung in einer neuen Welt erwarten. So besteht der Cast in dem Horrorspiel aus einer Crew von selbsternannten Geisterjägern, den Gesichtern hinter dem immens beliebten paranormalen Kanal Dead True. Das kleine Problem ist nur, dass sie selbst noch nie etwas Übernatürliches gesehen oder erlebt haben. Die Vorkommnisse in ihren Videos sind inszeniert. All das ändert sich jedoch schlagartig, als sie zum allerersten Mal mit echten Schrecken konfrontiert werden und anfangen müssen, ihrem Ruf gerecht zu werden, um bis zum Morgengrauen zu überleben.

Nachdem sie gerade erst einen Deal mit einem großen Fernsehsender abgeschlossen hat, wird die Crew für ihre erste vollständig finanzierte Episode auf eine verlassene tropische Insel verfrachtet. Zuerst gibt es nur Sonne, Strand und Geheimnisse. Dazu gesellt sich noch etwas absolut nicht jugendfreies Drama, wenn ihre komplizierten Beziehungen an die Oberfläche brodeln. Mit der Zeit bröckelt diese idyllische Fassade der Insel und schreckliche sowie herzzerreißende Geheimnisse, die Jahrhunderte alt und hungrig nach Rache sind, kommen zum Vorschein.

Weitere Informationen

Wie schon im Vorgänger erwarten euch viele Entscheidungen, die natürlich Konsequenzen mit sich ziehen. Diesmal werden die Beziehung innerhalb der Crew wichtiger, da sich einige Handlungsstränge danach richten, wie die Charaktere zueinanderstehen. Es sind nicht nur die riesigen Momente, denn selbst winzige Charakterinteraktionen können einen Schmetterlingseffekt auslösen und eure Geschichte in Richtung unvorhersehbarer Konsequenzen lenken.

Weitere Informationen sollen in den nächsten Monaten folgen. Der erste Teil „Until Down“ erschien 2015 exklusive für PlayStation 4. 2024 folgte eine Neuauflage für PC und PlayStation 5.

Quelle: PlayStation Blog