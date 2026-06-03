Onimusha: Way of the Sword – Release steht, Demo ab sofort verfügbar

Capcom hat im Rahmen der aktuellen State of Play den Veröffentlichungstermin von „Onimusha: Way of the Sword“ bekannt gegeben. Gleichzeitig wurde eine kostenlose Demo veröffentlicht, die euch bereits jetzt einen ersten Einblick in das kommende Spiel ermöglicht.

Trailer zeigt eine neue Region

Capcom veröffentlichte zudem einen neuen Trailer zu „Onimusha: Way of the Sword“, der mit dem Mount Oe eine neue Region außerhalb von Kyoto vorstellt. Dort haben die Genma unter der Führung des legendären Shuten Doji ihr Lager aufgeschlagen. Der Protagonist Miyamoto Musashi kämpft sich durch die feindliche Festung und setzt dabei übernatürliche Fähigkeiten ein, um die Verteidigungsanlagen zu überwinden.

Kostenlose Demo veröffentlicht

Laut Capcom lässt euch die ab sofort verfügbare Demo den historischen Kiyomizu-dera-Tempel erkunden und vermittelt einen Eindruck vom Kampfsystem. Darüber hinaus wartet ein Duell gegen Musashis Rivalen Sasaki Ganryu. Wer die Demo spielt und später die Vollversion kauft, erhält zum Start den exklusiven „Kubi Akari“-Talisman als Bonus.

Capcom weist darauf hin, dass die aktuelle Demo noch nicht die finale technische Qualität des fertigen Spiels widerspiegelt. Ein separates Benchmark-Tool für die PC-Version soll zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.

Vorbestellungen mit exklusiven Boni gestartet

Vorbestellungen für „Onimusha: Way of the Sword“ sind bereits möglich. Als Bonus erhalten Vorbesteller den Schwert-Skin „Versiegelter Fluch“ sowie den Talisman „Komainu“.

Neben der Standard Edition wird es auch eine Deluxe Edition und eine Premium Deluxe Edition geben. Die Deluxe Edition enthält zusätzliche kosmetische Inhalte und Talismane für Musashi. Die Premium Deluxe Edition erweitert das Paket um weitere kosmetische Gegenstände, Outfits für Verbündete sowie einen digitalen Soundtrack.

„Onimusha: Way of the Sword“ erscheint am 25. September 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Quelle: Pressemitteilung