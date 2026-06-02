Silver Pines – Release-Termin, Demo und Trailer

Die Verantwortlichen von Team17 und Entwicklerstudio Wych Elm haben den Release-Termin für „Silver Pines“ festgelegt. Das Survival-Horror-Metroidvania entsteht derzeit für PC (Steam und EGS), Nintendo Switch, Xbox Series X/S und PlayStation 5 und soll am 08. Oktober 2026 offiziell erscheinen. Bereits jetzt steht auf Steam eine Demo zum Download bereit, damit interessierte Spieler einen Eindruck gewinnen können. Hier findet ihr die Demo auf Steam: KLICK!

In dem 2,5D-Spiel findet sich der Privatdetektiv Red Walker in der heruntergekommenen amerikanischen Kleinstadt Silver Pines wieder, einem Ort, der scheinbar in aller Eile verlassen wurde. Kurz darauf macht ein mysteriöser Anruf seinen nächsten Schritt klar: „Finde Eddie Velvet“ … und so beginnt der Abstieg in die Dunkelheit.

Als Spieler sollen euch klassische Survival-Horror-Rätsel sowie Ressourcen- und Inventarmanagement erwarten. Hinz kommt eine verwirrende, weitläufige Erkundung der Kleinstadt, wo ihr nach und nach deren Geheimnisse und Albträume entwirren werdet.

Quelle: Pressemitteilung