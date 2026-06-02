DIOXIDE – Der neue Shooter der „Forgive Me Father“-Macher

Byte Barrel, die Entwickler hinter den beiden „Forgive Me Father“-Spielen, haben mit „DIOXIDE“ ihr neustes Projekt vorgestellt. Der First-Person-Shooter befindet sich derzeit für PC in Entwicklung.

Dystopische Welt mit Soulslike-Elementen

Wie die Entwickler mitteilten, handelt es sich bei „DIOXIDE“ um einen taktischen Ego-Shooter mit Soulslike-Elementen. Das Spiel versetzt euch in eine düstere Zukunft, die von industriellem Verfall geprägt ist. Die Gesellschaft wird von Konzernen kontrolliert, während Menschen nur noch als austauschbare Ressourcen betrachtet werden.

Im Mittelpunkt steht ein noch namenloser Protagonist, der durch den Erwerb des sogenannten Core-ID-Administrator-Moduls die Fähigkeit erhält, nach dem Tod zurückzukehren. Dadurch wird er zur Zielscheibe des herrschenden Systems und macht sich auf den Weg, einen Zufluchtsort für die letzten Überlebenden der Menschheit aufzubauen.

Brutale Kämpfe in einer zerfallenden Metropole

Die Handlung führt euch durch verschiedene Bezirke einer von Konzernen beherrschten Metropole. Dazu gehören industrielle Produktionsgebiete, verseuchte Unterstadtbereiche und streng bewachte Viertel der Oberschicht. Jeder Abschnitt bietet neue Gefahren, aber auch wichtige Ressourcen für den eigenen Fortschritt.

Als Gegner erwarten euch massenproduzierte Vollstrecker, die für die Aufrechterhaltung der Ordnung eingesetzt werden. Die Kämpfe sollen taktische Entscheidungen mit einer hohen Herausforderung verbinden.

Comic-Look erstmals vollständig in 3D

Optisch setzt „DIOXIDE“ auf den für Byte Barrel bekannten Comic-Stil, der diesmal jedoch in einer vollständig dreidimensionalen Spielwelt umgesetzt wird. Laut Studiochef Ernest Krystian stellt das Projekt die nächste Entwicklungsstufe des visuellen Designs dar, das Fans bereits aus „Forgive Me Father“ kennen.

Statt der bisherigen Mischung aus 2D- und 3D-Elementen setzt das Team diesmal auf eine komplett dreidimensionale Darstellung, um die dystopische Atmosphäre und die brutalen Gefechte noch intensiver zu präsentieren.

Ein konkreter Veröffentlichungstermin für „DIOXIDE“ wurde bislang nicht genannt. Die spielbare Demo soll im dritten Quartal 2026 erscheinen.