Fatekeeper – Trailer zum Launch der Early Access-Phase

THQ Nordic hat jetzt das von Paraglacial entwickelte First-Person-RPG „Fatekeeper“ in die Early Access-Phase auf PC (Steam) geschickt. Damit können Spieler jetzt in die düstere Fantasy-Welt eintauchen und den Beginn dieser Reise selbst erleben. Während der weiteren Entwicklung sind zusätzliche Inhalte, Gameplay-Verbesserungen und zukünftige Updates geplant, gemeinsam mit dem Feedback der Community.

Das Spiel kombiniert reaktiven Nahkampf mit mächtiger Magie und bietet flexible Charakterentwicklung, herausfordernde Gegnerbegegnungen sowie eine große Auswahl an Waffen, Rüstungen und Artefakten, die entdeckt und gemeistert werden wollen.

„Fatekeeper“ ist ab sofort auf Steam für 9,99 Euro (UVP) erhältlich – inklusive 20 % Launch-Rabatt in den ersten zwei Wochen. Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr den Titel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung