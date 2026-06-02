Hell Let Loose: Vietnam – Release erst im August

Kurz nach der offenen Beta verkündeten Team17 und Entwicklerstudio Expression Games den Release von „Hell Let Loose: Vietnam“ zu verschieben. Jetzt erscheint der First-Person-Shooter nicht mehr diesen Juni, sondern erst am 13. Agust 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Hier die vollständige Stellungnahme von Team17 und Expression Games:

An alle, die am Wochenende an der Open Beta teilgenommen haben: Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß dabei, „Hell Let Loose: Vietnam“ schon vor dem Start selbst auszuprobieren.

Es war für uns sehr spannend, eure Erfahrungen zu verfolgen, die großartigen Videos unserer Kriegsberichterstatter zu sehen und euer wichtiges Feedback sowohl während der Closed Beta als auch der Open Beta entgegenzunehmen und umzusetzen.

Zusätzlich zu eurem Feedback haben wir auch intensive interne Spieltests sowohl für die PC- als auch für die Konsolenversion von Hell Let Loose: Vietnam durchgeführt und dabei mehrere Bereiche identifiziert, in denen zusätzliche Entwicklungszeit es uns ermöglichen wird, ein noch besseres Spielerlebnis zum Start zu bieten.

Daher haben wir nach sorgfältiger Überlegung beschlossen, den Start auf den 13. August zu verschieben. Dies wird sicherstellen, dass Hell Let Loose: Vietnam mit dem Qualitätsniveau erscheint, das wir erwarten und das ihr verdient.

Wir wissen, dass viele von euch geduldig auf diesen nächsten Teil der Hell Let Loose-Reihe gewartet haben, und wir sind euch für eure Geduld zutiefst dankbar. Wir werden euch weiterhin über unsere Fortschritte auf dem Laufenden halten.

Wie immer könnt ihr uns gerne euer Feedback über soziale Medien, den offiziellen Hell Let Loose-Discord-Server und über unsere Support-Seite zukommen lassen.

Vielen Dank an alle fürs Spielen und wir sehen uns bald im Einsatz.