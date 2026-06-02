Star Fox – Nintendo veröffentlicht einen Übersichtstrailer zum Remake

Nintendo hat ein neues Übersichtsvideo zum Remake von „Star Fox“ für die Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Darin werden die wichtigsten Inhalte des Spiels vorgestellt, darunter die Kampagne, verschiedene Fahrzeuge sowie die Mehrspieler-Modi.

Erneut übernehmen Fox McCloud und das Team Star Fox die Verteidigung des Lylat-Systems gegen die Bedrohung durch Andross. Für die Einsätze stehen der bekannte Arwing-Raumjäger, der Landmaster-Panzer und das Unterwasserfahrzeug Blue Marine zur Verfügung. Die Reise führt durch unterschiedliche Regionen des Systems, darunter Corneria, Solar und Zoness.

Wie bereits im Original können verschiedene Missionsziele den weiteren Verlauf der Kampagne beeinflussen und alternative Routen freischalten. Neu sind zusätzliche Zwischensequenzen und Missionsbesprechungen, die mehr Einblicke in die Figuren und die Spielwelt liefern sollen.

Neben der Einzelspieler-Kampagne bietet das Remake einen Herausforderungsmodus sowie Online- und lokale Mehrspieler-Gefechte für bis zu acht Teilnehmer.

„Star Fox“ erscheint für Nintendo Switch 2. Die Veröffentlichung erfolgt am 25. Juni 2026.

Quelle: Nintendo