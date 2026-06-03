Marvel’s Wolverine – Neues Gameplay veröffentlicht

Insomniac Games hat im Rahmen einer State of Play neue Spielszenen zu „Marvel’s Wolverine“ vorgestellt und gleichzeitig den Vorverkauf gestartet. Das Action-Adventure erscheint exklusiv für die PlayStation 5 und setzt auf eine eigenständige Geschichte rund um Logan alias Wolverine.

Düstere Geschichte um Mutanten und Team X

Die Handlung spielt in einer Welt, in der Mutanten im Verborgenen leben und von verschiedenen Gruppen verfolgt werden. Im Mittelpunkt steht Logan, der einer Spur entführter Mutanten folgt. Hinter den Entführungen steckt die Reaver-Miliz, die ihre Gefangenen an den Industriellen Bolivar Trask ausliefern will.

Auf seinem Weg trifft Wolverine auf Jean Grey, die mit ihren telekinetischen Fähigkeiten eine wichtige Rolle in der Geschichte einnimmt. Gemeinsam stellen sie sich den Reavers und versuchen, die gefangenen Mutanten zu retten.

Vorbestellungen gestartet und Deluxe Edition angekündigt

Neben der Standardversion wird auch eine Digital Deluxe Edition angeboten. Diese enthält mehrere exklusive Kostüme, besondere Klauen-Designs sowie zusätzliche Technikpunkte. Vorbesteller erhalten unter anderem das klassische braune Wolverine-Kostüm, spezielle Klauen-Optiken und mehrere PlayStation-Avatare.

„Marvel’s Wolverine“ erscheint am 15. September 2026 exklusiv für PlayStation 5.

Quelle: PlayStation Blog