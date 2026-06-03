Tomb Raider: Legacy of Atlantis – Release steht fest, neuer Trailer

Amazon Game Studios, Crystal Dynamics und Flying Wild Hog haben im Rahmen des aktuellen State of Play-Showcase den Release-Termin zum Action-Adventure „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ bekannt gegeben. Gleichzeitig wurde ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht.

Neuauflage des ersten Abenteuers von Lara Croft

In „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ begebt ihr euch erneut mit Lara Croft auf eine Reise rund um den Globus. Ziel ist es, die Geheimnisse der versunkenen Stadt Atlantis zu lüften.

Die Entwickler versprechen eine moderne Umsetzung des Klassikers mit überarbeiteter Grafik, aktualisiertem Gameplay und neuen Inhalten, die dennoch eng an der Vorlage orientiert bleiben. Bekannte Schauplätze und Rätsel kehren zurück und wurden mit neuen Mechaniken erweitert.

Drei Editionen zum Vorbestellen verfügbar

Vorbestellungen für „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ sind ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam möglich. Dabei stehen euch drei verschiedene Editionen zur Auswahl.

Die Standard Edition enthält das Hauptspiel als digitalen Download sowie das exklusive „Survivor“-Outfit als Vorbestellerbonus. Wer sich für die Deluxe Edition entscheidet, erhält zusätzlich einen Vorabzugang von 48 Stunden, das Outfit „Parisian Fugitive“ und ein Story-DLC-Paket, das nach der Veröffentlichung bereitgestellt wird.

Für Sammler wird außerdem eine Collector’s Edition angeboten. Diese beinhaltet sämtliche Inhalte der Deluxe Edition und ergänzt diese um ein Premium-Steelbook, eine Statue von Lara Croft im Kampf gegen den T-Rex, ein Mini-Artbook, eine Croft-Signet-Anstecknadel sowie einen Atlantean-Talisman-Schlüsselanhänger.

Release und Nintendo Switch 2-Version zum Launch

Der Release von „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ erfolgt am 12. Februar 2027. Die Entwickler haben außerdem bestätigt, dass „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ zeitgleich für die Nintendo Switch 2 erscheint. Laut den Verantwortlichen bietet die Version denselben Umfang wie auf den übrigen Plattformen und wurde speziell für die Hardware der neuen Konsole optimiert.

Das Spiel erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam und Nintendo Switch 2.

Quelle: Pressemitteilung