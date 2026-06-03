Stuntman: Hollywood – Kultreihe kehrt nach fast 20 Jahren zurück

Saber Interactive hat im Rahmen der aktuellen State of Play-Ausgabe die Rückkehr einer bekannten Rennspielreihe angekündigt. Mit „Stuntman: Hollywood“ erscheint ein neuer Ableger der Serie für PC, PS5 und Xbox Series X|S.

Stunts aus bekannten Filmen und Serien

In „Stuntman: Hollywood“ schlüpft ihr in die Rolle eines aufstrebenden Stuntfahrers, der anspruchsvolle Szenen für verschiedene Produktionen absolvieren muss. Saber Interactive arbeitet dabei mit Universal Products & Experiences zusammen, um die verschiedenen Film- und Fernsehmarken in das Spiel zu integrieren.

Dazu gehören unter anderem „Fast & Furious“, „Zurück in die Zukunft“, „Knight Rider“, „Miami Vice“ und „Death Race“. Die Entwickler versprechen zahlreiche spektakuläre Sprünge, Drifts, Rampen und riskante Fahrmanöver.

Laut Tim Willits, Chief Creative Officer von Saber Interactive, sei die ursprüngliche „Stuntman“-Reihe für ihn ein prägendes Spielerlebnis gewesen. Das Team habe sich zum Ziel gesetzt, die bekannte Marke in moderner Form zurückzubringen und gleichzeitig das ursprüngliche Spielgefühl zu bewahren.

„Stuntman: Hollywood“ befindet sich derzeit für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S in Entwicklung. Ein Release-Termin wurde noch nicht genannt.

Quelle: Pressemitteilung