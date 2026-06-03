God of War: Laufey angekündigt – Faye übernimmt die Hauptrolle

Santa Monica Studio hat mit „God of War: Laufey“ den nächsten Ableger der Reihe vorgestellt. Diesmal rückt Faye, die Frau von Kratos und Mutter von Atreus, in den Mittelpunkt der Handlung. Zudem veröffentlichte man mehr als 20 Minuten Gameplay aus dem kommenden Titel.

Reise durch das geheimnisvolle Everywhen

Die Geschichte beginnt nach Fayes Beerdigung. Entgegen aller Erwartungen erwacht sie in einer fremden Welt namens Everywhen. Dort stellt sie fest, dass die Pläne, die sie zum Schutz von Kratos und Atreus vorbereitet hatte, in Gefahr geraten sind. Um ihre Familie zu retten, muss sie sich durch das Jenseits der Götter kämpfen, in dem verschiedene Gottheiten um Macht und Einfluss ringen.

Magie und Gefahren im Reich der Götter

Das Everywhen wird als ein Ort beschrieben, der von mächtiger Magie und zahlreichen Gefahren geprägt ist. Faye trifft auf unterschiedliche Gegner und stellt sich Herausforderungen, die sie durch verschiedene Bereiche dieser mystischen Welt führen. Die Entwickler versprechen eine neue Perspektive auf das „God of War“-Universum und stellen erstmals Faye in den Mittelpunkt eines eigenständigen Abenteuers.

Erstes Gameplay

Mit der Ankündigung wurde auch erstes Gameplay gezeigt. Der Fokus liegt auf Fayes Reise durch das Everywhen und ihren Kampf gegen die Mächte, die ihre Familie bedrohen.

Der Release-Termin von „God of War: Laufey“ wurde bislang noch nicht bekannt gegeben. Weitere Informationen zum Spiel, zur Besetzung und zur Entwicklung erhaltet ihr im offiziellen PlayStation Blog.

Quelle: PlayStation Blog