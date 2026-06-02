Landwirtschafts-Simulator 25 – Teaser-Trailer zum „SKY Agriculture“-DLC

Das „SKY Agriculture“-Pack, das sowohl separat als auch im Year 2 Season Pass enthalten ist, erscheint am 30. Juni 2026 und ergänzt den „Landwirtschafts-Simulator 25“ um 12 neue Geräte sowie verbesserte Physik sowie Animationen. SKY Agriculture ist auf Geräte für moderne Feldarbeiten spezialisiert und bietet fokussierte Werkzeuge für Bodenbearbeitung, Aussaat und Düngung. Das Pack markiert das Debüt der Marke in der Reihe.

12 neue Maschinen

Der DLC enthält Maschinen für mehrere Phasen der Feldvorbereitung und Aussaat: Die Kreiseleggen HR 300 und HRW 6000.36 bereiten den Boden vor, während die Methys HDS zur Saatbettbereitung, Stoppelbearbeitung und in Kombination mit einem Fronttank auch zur Aussaat von Zwischenfrüchten eingesetzt werden kann.

Zusätzliche Optionen für die Aussaat bieten die P100 und der Frontbehälter Progress TF, der mit einer Frontpacker-Walze und zwei groß dimensionierten Rädern ausstattbar ist. Der gezogene Düngerstreuer Falcon T 240 und der angebaute X50+ Econov erweitern die Möglichkeiten bei der Düngung und bieten zusätzliche Flexibilität. Die komplette Liste:

Easydrill P250

Falcon T 240

HR 300 (3 m)

HR 300 (4 m)

HRW 6000.36

Methys HDS

P100

Progress P100

Progress P50

Progress TF

Sonic PPF 300/12

X50+ Econov

Physik und Animation

Die Maschinen im „SKY Agriculture“-Pack verfügen über verbesserte Physik und überarbeitete Animationen, um die visuelle Authentizität zu erhöhen. Räder reagieren sichtbarer auf die Schwerkraft, Ausleger wirken beim Ausklappen schwerer und Schmutz sammelt sich an den Geräten von SKY, bevor er sich beim Einklappen wieder löst. Diese Details sollen die Maschinen realistischer wirken lassen und für ein authentischeres Spielgefühl sorgen.

„Landwirtschafts-Simulator 25“ ist für PC, Mac, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhältlich. Die Webseite zur Simulationsreihe findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen über das Spiel gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung