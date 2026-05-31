Tides of Annihilation – Behind the Scenes-Video „Technical Focus“

„Tides of Annihilation“ ist ein Fantasy Action-Adventure, das derzeit vom Entwicklerstudio Eclipse Glow Games für PC und Konsolen erschaffen wird. Vor kurzem veröffentlichte das Entwicklerteam ein neues Video, das die bisherigen Fortschritte des Studios zeigt und eine technische Zusammenarbeit mit der Unreal Engine und NVIDIA vorstellt.

Im Mittelpunkt dieser Zusammenarbeit stehen die Verbesserung der Spiel-Performance sowohl auf Engine- als auch auf Treiber-Ebene sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung der grafischen Qualität. Ziel ist es, moderne Gaming-Hardware bestmöglich auszureizen und Spielern mit unterschiedlichsten technischen Setups ein sauberes, flüssiges Spielerlebnis zu bieten.

Im Behind-the-Scenes-Video werfen Kun Fu, Producer von Tides of Annihilation, Kai Yuan, Lead Technical Artist von Tides of Annihilation und Wei Liu, Technical Director von Unreal Engine China, einen genaueren Blick auf die technischen Aspekte der CPU- und GPU-Optimierung, die Feinabstimmung der Animationen, das Upscaling und Path-Tracing sowie die Entstehung einer neuen, auf Nanite basierenden Struktur für die riesigen Ritter des Spiels.

Der Einzelspielertitel basiert auf der Artus-Saga. London liegt in Trümmern, zerrissen durch eine verheerende „Invasion aus der Außenwelt“. Angetrieben von unbändiger persönlicher Rache und der verzweifelten Mission, ihre Schwester zu retten, begibt sich Gwendolyn auf eine riskante Reise durch zwei Welten: die verwüstete, nebelverhangene moderne Metropole und das mythische Reich Avalon. Ihre Suche führt sie an ikonischen, nun entstellten Wahrzeichen vorbei, um das Geheimnis hinter ihren neu entdeckten Kräften zu lüften und letztendlich das Schicksal der Realität selbst zu bestimmen.

„Tides of Annihilation“ soll für PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Die offizielle Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung