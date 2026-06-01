Theos: Cities of Myth – Städtebau im antiken Griechenland erscheint 2026

Publisher Dotemu und Entwickler Triskell Interactive haben mit „Theos: Cities of Myth“ ein neues Städtebau- und Strategiespiel angekündigt. Das Spiel erscheint 2026 für PC und orientiert sich an klassischen Aufbauspielen der 2000er Jahre. Triskell entwickelte zuvor das Spiel „Pharaoh: A New Era“, das im Jahr 2023 erschien.

In „Theos: Cities of Myth“ errichtet ihr Siedlungen im antiken Griechenland und entwickelt diese zu großen Metropolen. Jede Stadt wird einer Gottheit gewidmet, darunter Athena oder Ares. Um deren Gunst zu erhalten, müsst ihr bestimmte Aufgaben erfüllen, Tempel errichten und die Bedürfnisse eurer Bevölkerung im Blick behalten. Neben Nahrung, Wohnraum und Kultur spielt auch die Beziehung zu den Göttern eine wichtige Rolle. Vernachlässigt ihr deren Wünsche, drohen negative Folgen für eure Stadt.

Das Spiel bietet verschiedene Szenarien, Kampagnenmissionen und einen Sandbox-Modus. Dabei kehren einige der Bauwerkzeuge aus „Pharaoh: A New Era“ zurück, um sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Fans umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten zu bieten. Vom Tempelkomplex bis zu einzelnen Wegen lässt sich die Stadt detailliert planen und ausbauen.

Zusätzlich erweitert „Theos: Cities of Myth“ das klassische Städtebau-Konzept um weitere strategische Elemente. Ihr könnt Armeen aufstellen, eure Bevölkerung gegen rivalisierende Fraktionen verteidigen oder deren Siedlungen in Echtzeitgefechten angreifen. Auch Handel spielt eine wichtige Rolle, um Ressourcen zu sichern und den Wohlstand der eigenen Stadt zu steigern.

„Theos: Cities of Myth“ erscheint 2026 für PC. Einen konkreten Release-Termin nannten die beiden Unternehmen leider nicht. Dafür gibt es einen ersten Trailer, der euch kurze Einblicke in das Gameplay gewährt.