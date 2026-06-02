Dive or Die: Children of Rain – Neuer Trailer mit Release-Termin

Das 2D-Unterwasser-Roguelite „Dive or Die: Children of Rain“ hat jetzt einen offiziellen Release-Termin erhalten. Der Publisher Dear Villagers und Entwickler Drop Rate Studio werden das Lovecraftian-Spiel am 21. Juli 2026 für PC (Steam und EGS) veröffentlichen. Neben dem Release-Termin gab es auch einen neuen Trailer.

Dive or Die: Children of Rain – Story

Jahrelang überschwemmte der unheimliche „Schwarze Regen“ die ganze Welt, und nur wenige Überlebende sind übriggeblieben. Ein Wettlauf gegen die Zeit hat begonnen, denn der Regenmacher, eine unheimliche Gottheit, hat der Menschheit eine letzte Wahl gestellt: Entweder sie bergt ihre heiligen Idole, die tief im „Abgrundteich“ verborgen sind, innerhalb von 40 Tagen, oder sie muss in der letzten Flut ihr Ende finden.

Die Spieler führen ein Lager von Überlebenden an, das sich an die letzten Landstreifen klammert. Um erfolgreich zu sein, müssen sie brutale Realitäten unter einen Hut bringen: die Verwaltung ihres zerbrechlichen Lagers an der Oberfläche und tödliche Abstiege in den darunter liegenden Abyssal Pool. Jeder Tauchgang ist ein Glücksspiel gegen schwindenden Sauerstoff, körperliche Verletzungen und schleichenden Wahnsinn, während in der Dunkelheit übernatürliche Schrecken lauern.

Gameplay

An der Oberfläche bauen die Spieler die Infrastruktur wieder auf, weisen Überlebenden wichtige Aufgaben zu und verbessern die Tauchausrüstung. Jede Entscheidung ist ein Kompromiss zwischen dem unmittelbaren Überleben und der langfristigen Versorgung. In der Tiefe sind Umsicht und Effizienz gefragt, um sich zwischen den düsteren Tiefen und ihren Bewohnern zurechtzufinden – in der Hoffnung, mit dringend benötigten Ressourcen an die Oberfläche zurückzukehren und zu überleben, um an einem anderen Tag erneut tauchen zu können.

Eine Demo-Version des Spiels gibt es hier auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung