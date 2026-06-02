Remothered: Red Nun’s Legacy – Neues Entwicklervideo

Das neue Dev Diary-Video von „Remothered: Red Nun’s Legacy“ und gewährt einen tieferen Einblick in die narrative Dimension. Unter anderem hat Entwicklerstudio Stormind Games neue Elemente rund um die Handlung und das narrative Universum des neuesten Kapitels der Survival-Horror-Saga vorgestellt und damit die Rolle dieses Titels innerhalb der Serie näher zu erläutern.

„Remothered: Red Nun’s Legacy“ wurde als zugänglicher Einstieg für Neulinge konzipiert und bietet eine in sich geschlossene Geschichte sowie einen neuen Zugang zur Saga. Die Protagonistin Susan steht vor einer zutiefst persönlichen Tortur: Als ihre Tochter entführt wird, führt ihre verzweifelte Suche sie schließlich zu einer verlassenen Villa am Ätna, einem Ort, der dazu bestimmt ist, zum Zentrum eines Albtraums voller Geheimnisse, Traumata und beunruhigender Erscheinungen zu werden.

Im Verlauf der Geschichte decken die Spieler nach und nach die Geschichte der Familie auf, die im Mittelpunkt der Ereignisse steht. Dabei wird eine Atmosphäre aufrechterhalten, die stark von klassischem italienischem Horror und seinen Einflüssen inspiriert ist und sich an der Bildsprache und Stimmung orientiert, die Filmemacher wie Mario Bava und Dario Argento zu bekannten Figuren des Genres gemacht haben.

Dieses neue Kapitel baut zudem die Geschichte des „Remothered“-Universums weiter aus, indem neue Schauplätze, Geheimnisse und Story-Elemente eingeführt werden, die die Mythologie der Saga vertiefen. Neben dem mysteriösen Kloster des Cristo Morente werden die Spieler weitere Details über den Orden der Roten Nonnen aufdecken, einen zentralen Bestandteil von „Red Nun’s Legacy“ und eines der Schlüsselelemente, die die Ereignisse der gesamten Serie miteinander verbinden.

„Remothered: Red Nun’s Legacy“ soll noch dieses Jahr für PC (Steam, EGS und GOG), Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht. Die Webseite zur Reihe ist hier zu finden: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung