Ace Combat 8: Wings of Theve – Neuer Teil für 2026 angekündigt

Nach sieben Jahren (Ace Combat 7: Skies Unknown erschien 2019 (siehe hier)) wird Bandai Namco Entertainment Europe das Flight-Shooting-Franchise mit „Ace Combat 8: Wings of Theve“ fortsetzen. Dies wurde jetzt im Zuge der The Game Awards 2025 bekannt gegeben. Die Veröffentlichung ist derzeit für 2026 auf PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 geplant.

Der neuste Teil soll der Reihe treu bleiben und realistische Optik sowie arcade-inspiriertes Gameplay bieten. Spieler können darin mit verschiedenen real existierenden Kampfjets aus der ganzen Welt fliegen. Die optischen Details und Effekte des Spiels umfassen realistische Wolkenfelder und detaillierte Landschaften. Raues Wetter sorgt für eine zusätzliche Herausforderung und die Zwischensequenzen lassen sich für mehr Immersion in der Egoperspektive erleben.

Der Ankündigungstrailer bietet einen Vorgeschmack auf den Kampagnenmodus, in dem Spieler zum Piloten-Ass in Strangereal werden, einer fiktiven Welt, die sich im Krieg befindet. Die Nation Föderation von Zentral-Usea (FZU) wurde besetzt und ihre Marine zerschlagen.

Spieler werden zu der Schwinge von Theve, einem legendären Ass und einem Symbol der Hoffnung für die Bevölkerung der FZU sowie der namensgebenden Hauptstadt Theve. Zusammen mit drei neuen Kampfpiloten kämpfen sie trotz aller Widrigkeiten gegen die Republik Sotoa, um ihr verlorenes Heimatsland zu retten, alle Gefahren für die Bevölkerung zu beseitigen und Hoffnung zu verbreiten, um das Überleben der Nation zu sichern. Die emotionale Geschichte von Identität und Pflicht erzählt vom schweren Gewicht getroffener Entscheidungen, dem Druck erteilter Kommandos und den starken Banden, die im Kampf entstehen.

In den kommenden Monaten sollen weitere Informationen, wie Mehrspieler-Modi und weitere Features, bekannt gegeben werden.

[Deutsch] ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE Announcement Trailer

Quelle: Pressemitteilung