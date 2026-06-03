Im Zuge Sonys State of Play kündigte Ubisoft „Rayman Legends Retold“ an. Es wird eine Neuinterpretation des Platfformers aus dem Jahr 2013. Die neue Version bietet neue 3D-Grafiken, Geschichten sowie vollständig vertonten Zwischensequenzen.

Allein oder mit bis zu vier Spielern im lokalen Koop-Modus begleiten die Spieler Rayman, Globox, Barbara, Grand Minimus und Murphy auf einem neuen Abenteuer, um den Frieden in der Lichtung der Träume wiederherzustellen. Eine geheimnisvolle Bedrohung verbreitet Chaos über sämtliche Welten hinweg.

Mit erweitertem und verbessertem Gameplay kann man eine große Auswahl überarbeiteter Level, actionreiche Drachenritte, die herausfordernde Cave of Trials sowie vier komplett neue Musik-Level erwarten.

Zusätzlich lässt sich eine neu interpretierte Lichtung der Träume erkunden, die neue Charakterbegegnungen sowie Geheimnisse bereithält. Auch Kung Foot kehrt zurück mit optimierter Steuerung, Power-ups und anpassbaren Regeln für noch chaotischere Multiplayer-Duelle. Während ihrer Reise erleben Spieler zudem einen erweiterten Soundtrack, der Originalstücke mit neuen Kompositionen der Komponisten Christophe Héral und Grant Kirkhope verbindet.

„Rayman Legends Retold“ wird am 01. Oktober 2026 für PC (Steam, Ubisoft Connect und EGS), Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2, GeForce Now und Ubisoft+ erscheinen. Spieler haben die Auswahl zwischen folgenden Editionen:

Rayman Legends Retold – Standard Edition (39,99 EURO UVP)

Hauptspiel

Rayman Origins: Enhanced Edition, das legendäre 2D-Platforming-Abenteuer jetzt mit 4K-Auflösung, 60 FPS, neuen Sammelobjekten und Belohnungen sowie modernen Verbesserungen wie haptischem Feedback für kompatible Controller und zusätzlichen Komfortfunktionen

Deluxe Edition (nur digital erhältlich)

Hauptspiel

Rayman Origins: Enhanced Edition

Retro Paket mit vier Kostümen: Classic Rayman Outfit (Rayman) Betilla The Fairy Outfit (Barbara) Retro Hunter Outfit (Globox) Electoon Teensie Outfit (Grand Minimus)

Art Gallery

Launch Edition (nur im Handel erhältlich)

Hauptspiel

Rayman Origins: Enhanced Edition

Gedruckte Karte der Lichtung der Träume

Set aus 3 Lithografien

Slipcase

Deluxe Upgrade Paket (nur digital erhältlich)

Retro Paket

Art Gallery

Wer das Spiel vorbestellt, erhält zusätzlich das Hoodlum Havoc Paket mit zwei Kostümen für Rayman und Globox, inspiriert von „Rayman 3: Hoodlum Havoc“.

„Rayman Legends Retold ist unsere Möglichkeit, das neu zu entdecken, was Rayman so besonders macht, und dieses Erlebnis für eine neue Generation von Spieler:innen neu zu erzählen. Uns war wichtig, alles zu bewahren, was Fans lieben, und gleichzeitig bot Legends die perfekte Grundlage, um die Lore von Rayman, die Logik seiner Welt und die Verbindungen zwischen allen Elementen weiter auszubauen.“ ​- ​ Loïc Gounon, Brand Producer

Quelle: Pressemitteilung