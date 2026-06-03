Final Fantasy VII Rebirth – Launch-Trailer zum Release auf Xbox und Switch 2

Square Enix hat jetzt „Final Fantasy VII Rebirth“, der zweite Teil des „Final Fantasy VII“-Remake-Projekts“, für Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S, Xbox für PC mit Xbox Play Anywhere-Unterstützung veröffentlicht. Mit diesem Release und der bereits erschienenen Version von „Final Fantasy VII Remake Intergrade“ sind nun alle bisher verfügbaren Teile der „Final Fantasy VII Remake“-Trilogie auf allen aktuellen Plattformen spielbar. Damit können sich Fans perfekt auf den dritten Teil vorbereiten, der sich derzeit in Entwicklung befindet.

Die Geschichte des Titels spielt auf einem großen und lebendigen Planeten. Cloud, Tifa, Barret, Aerith und Red XIII sind aus der dystopischen Stadt Midgar entkommen und erkunden jetzt die weitläufige Welt jenseits ihrer Grenzen. Um Sephiroth zur Strecke zu bringen, eine mysteriöse Gestalt aus Clouds Vergangenheit, die die Herrschaft über den Planeten anstrebt, müssen diese unwahrscheinlichen Helden neue Verbündete finden, zum Beispiel Yuffie, die lebhafte Ninja-Agentin, oder Cait Sith, einen schlagfertigen Roboter in Gestalt einer Katze.

Weiterhin steht eine kostenlose Demo-Version für Nintendo Switch 2 und Xbox zum Austesten bereit, welche Kapitel 1 und 2 des Spiels enthält. Spieler übernehmen in Kapitel 1 die Kontrolle über einen jüngeren Cloud und den legendären Helden Sephiroth. Danach geht es in Kapitel 2 mit Cloud und seinen Verbündeten durch die Grasland-Region. Die Demo umfasst mehrere Stunden voller Kämpfe, verborgener Schätze, Nebenmissionen und das Kartenspiel „Blut der Königin“. Sämtlicher Fortschritt lässt sich in die Vollversion übertragen.

„Final Fantasy VII Rebirth“ ist bereits für PC und PlayStation 5 erhältlich. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Mehr über „Final Fantasy 7“ gibt es auch hier bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung