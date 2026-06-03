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Xbox Game Pass – PC- und Xbox-Spiele im Juni 2026

Marcel Schmidt3. Juni 2026

Wie jeden Monat gibt es auch im Juni 2026 weitere Spiele und andere Inhalte, die dem Abonnement Xbox Game Pass auf PC und Microsoft-Konsolen hinzugefügt werden. Hier die komplette Übersicht:

Bald im Xbox Game Pass

  • 4. Juni –  Herdling (Cloud, XBOX Series X|S und PC)
    Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass
  • 4. Juni – Total Chaos (Cloud, XBOX Series X|S und PC)
    Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass
  • 8. Juni – Solarpunk (Cloud, XBOX Series X|S und PC)
    Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 8. Juni – Undisputed (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC)
    Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 9. Juni – Persona 5 Royal (Cloud, Konsole und PC)
    Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 11. Juni – Beastro (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC)
    Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 11. Juni – Frog Sqwad (Cloud, XBOX Series X|S und PC)
    Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 11. Juni – Starseeker: Astroneer Expeditions (Game Preview) (Cloud, XBOX Series X|S und PC)
    Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Diese Spiele verlassen bald den Game Pass (15. Juni)

  • Jurassic World Evolution 2 (Cloud, Konsole und PC)
  • Lost in Random: The Eternal Die ( Cloud, Konsole und PC
  • Scott Pilgrimm vs. The World (Cloud, Konsole und PC)
  • Warhammer 40K Space Marine: Master Crafted Edition (Cloud, Konsole und PC)
  • Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (Cloud, Konsole und PC)

In-Game Vorteile

  • Jetzt verfügbar – Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: Blitz Bushido Set (Cloud, Konsole und PC)
    • Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass

DLC / Game Updates

  • 12. Juni – EA Sports UFC 6: EA Play Early Access Trial (Konsole)
    • Game Pass Ultimate

Weitere Informationen rund um das Abo findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung

Marcel Schmidt3. Juni 2026
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