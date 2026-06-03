Xbox Game Pass – PC- und Xbox-Spiele im Juni 2026

Wie jeden Monat gibt es auch im Juni 2026 weitere Spiele und andere Inhalte, die dem Abonnement Xbox Game Pass auf PC und Microsoft-Konsolen hinzugefügt werden. Hier die komplette Übersicht:
Bald im Xbox Game Pass
- 4. Juni – Herdling (Cloud, XBOX Series X|S und PC)
Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass
- 4. Juni – Total Chaos (Cloud, XBOX Series X|S und PC)
Jetzt mit Game Pass Premium; zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass
- 8. Juni – Solarpunk (Cloud, XBOX Series X|S und PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 8. Juni – Undisputed (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 9. Juni – Persona 5 Royal (Cloud, Konsole und PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 11. Juni – Beastro (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 11. Juni – Frog Sqwad (Cloud, XBOX Series X|S und PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 11. Juni – Starseeker: Astroneer Expeditions (Game Preview) (Cloud, XBOX Series X|S und PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Diese Spiele verlassen bald den Game Pass (15. Juni)
- Jurassic World Evolution 2 (Cloud, Konsole und PC)
- Lost in Random: The Eternal Die ( Cloud, Konsole und PC
- Scott Pilgrimm vs. The World (Cloud, Konsole und PC)
- Warhammer 40K Space Marine: Master Crafted Edition (Cloud, Konsole und PC)
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (Cloud, Konsole und PC)
In-Game Vorteile
- Jetzt verfügbar – Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: Blitz Bushido Set (Cloud, Konsole und PC)
- Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass
DLC / Game Updates
- 12. Juni – EA Sports UFC 6: EA Play Early Access Trial (Konsole)
- Game Pass Ultimate
Weitere Informationen rund um das Abo findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!
Quelle: Pressemitteilung