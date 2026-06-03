Control Resonant – Neuer Story-Trailer und Release-Termin

Remedy Entertainment hat den Veröffentlichungstermin von „Control Resonant“ bekannt gegeben. Die Fortsetzung des Action-Adventures „Control“ erscheint bereits im September für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC über Steam und den Epic Games Store. Vorbestellungen für digitale und physische Versionen sind ab sofort möglich, wie die Entwickler mitteilten.

Dylan Faden übernimmt die Hauptrolle

Im Mittelpunkt der Geschichte steht diesmal Dylan Faden, der Bruder von Jesse Faden. Nachdem Jesse verschwunden ist, wird Dylan vom Federal Bureau of Control in ein von übernatürlichen Phänomenen heimgesuchtes Manhattan geschickt. Dort breiten sich neben den bekannten Bedrohungen Hiss und Mold neue Resonanzkräfte aus, die die Realität selbst verändern.

Begleitet wird Dylan von der neuen FBC-Agentin Zoe de Vera. Zudem kehren mit Simon Arish und Emily Pope bekannte Figuren aus dem ersten Teil zurück.

Vorbesteller erhalten exklusive Inhalte

Wer „Control Resonant“ vorbestellt, erhält verschiedene Boni. Dazu gehören das Pickpocket’s Tool Artifact, das Hiss Corruption Outfit für Dylan sowie ein exklusives Occult Outfit auf PlayStation-Plattformen. Für Käufer der Digital Deluxe Edition stehen außerdem zusätzliche Outfits, ein digitales Artbook, der Soundtrack sowie weitere Inhalte bereit. Die PlayStation-5-Version der Digital Deluxe Edition gewährt zudem einen Vorabzugang von 48 Stunden.

Der Release von „Control Resonant“ erfolgt am 24. September 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Quelle: Pressemitteilung