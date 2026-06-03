Die Gilde – Europa 1410 – Termin für Early Access-Phase, Demo und Trailer

Nachdem letztes Jahr „Die Gilde – Europa 1410“ für PC angekündigt wurde (siehe hier), folgte jetzt der Starttermin für eine Early Access-Phase. Wie THQ Nordic und Entwicklerstudio Ashborne Games verlauten ließen, geht es am 16. Juli 2026 auf Steam los. Vorab wird es im Rahmen des Steam Next Fest (Ab dem 15. Juni) ene spielbare Demo-Version geben.

Zum Start in den Early Access verschlägt es Spieler in vier unterschiedliche Städte – Kuttenberg, Nürnberg, Graz und Breslau – mit jeweils eigenen Bezirken und Vierteln, die ausgebaut und verbessert werden können. Ob Schmiede, Kanzel, Taverne oder die Schatten der dunklen Gassen: Es gibt viele Wege, zu Ruhm und Reichtum zu gelangen.

Die Spieler können aus 11 Berufen wählen, die jeweils über eigene Gebäude inklusive Upgrades und Innenräume verfügen:

Schmied

Steinmetz

Tischler

Schneider

Parfumeur

Alchemist

Prediger

Wirt

Dieb

Wächter

Räuber

Ob durch ehrbare Geschäfte, geschickte Marktmanipulation oder eher weniger legale Mittel – jeder Weg führt durch eine Welt voller Handel, Rivalität und Ehrgeiz. Mit einem politischen System, das auf dem Erreichen einflussreicher Positionen, Wahlen und Amtsprivilegien basiert, können sich Spieler auch über Einfluss an die Spitze der Gesellschaft hocharbeiten und acht Titel führen – vom einfachen Bürger bis hin zum Fürsten des Reiches. Und keine Dynastie besteht allein: Man kann einen Ehepartner finden, Kinder bekommen und die Zukunft der eigenen Blutlinie für alle Ewigkeit sichern.

Die Webseite von „Die Gilde – Europa 1410“ gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung